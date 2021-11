La città si fa teatro. Argonauti. Recco per Recco.

“Argonauti. Recco per Recco”. Dopo l’annuncio, prende il via ufficialmente l’incontro con la città di oggi. “La città si fa teatro” è un progetto di Sergio Maifredi per la città di Recco Produzione Teatro Pubblico Ligure.

Venerdì 5 novembre 2021 alle ore 18 presso la sala polivalente “Franco Lavoratori” di via Ippolito d’Aste 21 a Recco, si tiene il primo incontro pubblico del progetto “Argonauti. Recco per Recco”, ideato da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi per la Città di Recco che lo sostiene. Intervengono il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, Sergio Maifredi, Corrado d’Elia ed Eraldo Pizzo.

E’ una vera e propria chiamata alla cittadinanza per partecipare alla ricostruzione della memoria storica della città, che ne definisce la sua insostituibile identità. L’incontro con la città di venerdi è il primo passo necessario a mettere insieme le tessere del passato e del presente. Si vuole guardare al futuro, in uno scambio fra generazioni che serve a comprendere l’identità del luogo.

C’è la voglia di conoscersi e raccogliere parole, idee nuove, ricordi personali.

Si sta creando la volontà dettata dalla voglia di conoscersi e raccogliere parole, idee, ricordi, suoni. Maifredi e d’Elia raccoglieranno il materiale per ricostruire la Storia di Recco attraverso le storie dei suoi abitanti. Inizia così un cammino che si concluderà a giugno 2022.

La cittadinanza e chi desideri saperne di più, uomini e donne di ogni età e professione, ragazzi che hanno appreso le storie del passato e vogliono fornire la loro versione, è invitato a partecipare. Non solo per ascoltare ma i cittadini possono iscriversi ai laboratori che verranno proposti. Nel corso dei mesi ognuno potrà raccontare, cantare, farsi fotografare ma anche portare fotografie e documenti sulla storia di Recco nel periodo che va dal 1943 a oggi. Per iscriversi ai laboratori scrivere a distribuzione@teatropubblicoligure.it

Venerdì 5 novembre, dopo l’introduzione del sindaco di Recco Carlo Gandolfo, a parlare del nuovo progetto di Teatro Pubblico Ligure, ideato e diretto da Sergio Maifredi per la Città di Recco che lo sostiene, saranno lo stesso Sergio Maifredi e Corrado d’Elia. Interverrà Eraldo Pizzo, campione olimpionico di pallanuoto e simbolo della Pro Recco, squadra con cui ha vinto quindici scudetti.

Biografia del regista Corrado d’Elia.

Il regista d' Elia Corrado d'Elia, è attore e regista teatrale, nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui il Premio Hystrio. Il Premio Franco Enriquez per il Teatro, il Premio della Critica Italiana. Il Premio Franco Cuomo International Award per il Teatro, oltre ad avere la ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica per il Festival Internazionale di Regia da lui ideato e diretto.