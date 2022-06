La Chiavari Nuoto pareggia con la Libertas Roma

Finisce con un pareggio, 9-9, la trasferta romana della Chiavari Nuoto. Nonostante i verdeblu abbiano dovuto inseguire per tutta la partita i giallorossi della Libertas Roma, andando sotto anche di 3 gol nella quarta frazione, la squadra di Mister Dinu riesce a portare a casa un punto che vale come una vittoria. “La squadra ha dimostrato di avere un grande carattere – commenta il tecnico a fine partita – non abbiamo mai mollato, indipendentemente da come stava andando la gara. Sapevamo che sarebbe stata una trasferta difficile ed insidiosa, la Libertas è una buona squadra, e il loro quarto posto in classifica lo dimostra. Bene così, dobbiamo continuare con questo spirito fino al termine della regular season”.

Il prossimo appuntamento per la Chiavari Nuoto sarà sabato 11 giugno, in casa, conto la U.S. Locatelli, seconda in classifica.

Libertas Roma 9 – Chiavari Nuoto 9

(2-0) (2-3) (2-1) (3-5)

Libertas Roma: Giannotti, Boccia, Petrini 2, Olivieri, Di Martino 2, Raffi, Barchiesi 4, Guglietta, Giacomone, Bernoni 1, Galli, Pecchi, Mauro.

All. Bevilacqua F.

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio 1, Lanzi 1, Campodonico, Botto G, Durli, Botto S 2, Chiavaccini1, Raineri 3, Romanengo, Greco 1, Schiaffino, Dinu A.

All. Dinu R.