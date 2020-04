La biblioteca online decolla e fa circolare la cultura

La e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana (bi.G.met) funziona a pieno regime e registra un notevole incremento di utenti, di prestiti e di risorse fruite

Oltre 54mila pezzi, tra e-book, audiolibri, corsi di lingue, file musicali e circa 1.800 pezzi di recente pubblicazione e destinati al prestito sono collocati negli scaffali virtuali dell’e-library di bi.G.met. Sul catalogo on line, a fianco alle tradizionali vetrine sulle novità per adulti e ragazzi, ne vengono proposte sempre di nuove dedicate agli e-book su tematiche di attualità, su specifici autori e generi letterari.

Dal raffronto tra lo scorso mese di marzo e lo stesso periodo dell’anno precedente, emergono dati in netta crescita. Ad esempio, il numero dei prestiti di e-book e audiolibri ha recentemente toccato quota 412, contro gli 80 del marzo 2019, facendo schizzare la percentuale a +415 per cento.

Lievita anche il numero complessivo delle risorse fruite (video, blog, banche dati, musica, corsi e learning etc.), inclusi download e streaming: dalle 139 del marzo 2019, si è passati alle 582 del marzo di quest’anno, con un incremento percentuale del 318,71 per cento. Sale anche il numero di utenti della biblioteca digitale: 372, contro gli 81 del marzo dello scorso anno e, in questo caso, l’incremento è del 372 per cento. Infine, sono state 33.939 le consultazioni del catalogo online: un 66,28 per cento in più rispetto al marzo 2019, che aveva fatto registrare 18.607 accessi.

«Una crescita che conferma il nostro impegno costante per implementare la digitalizzazione delle offerte ai cittadini – commenta l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Grazie all’utilizzo sempre più performante della rete, la cultura può continuare a circolare e arrivare direttamente nelle case dei genovesi, anche in tempi di emergenza sanitaria».

Ricordiamo che sino al 3 maggio, sarà a disposizione dei cittadini una modalità semplificata di iscrizione al servizio. Tutte le info su: http://www.bibliotechedigenova.it/contenuto/e-library

Inoltre, da martedì 7 aprile partirà la rubrica Io Resto a Casa. Una settimana con…. un’iniziativa del sistema bibliotecario urbano, tramite il catalogo online www.bigmet.org e le pagine fb delle biblioteche civiche e di bi.G.met, complementare alle iniziative quotidiane della biblioteca per ragazzi De Amicis e a tutte le attività per bambini e ragazzi organizzate dalle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano.

Ogni martedì, sulla home di www.bigmet.org sarà pubblicata una vetrina di ebook e audiolibri dedicata a uno o più autori classici per ragazzi.

Nei giorni successivi, seguiranno post sui canali Facebook del sistema bibliotecario urbano, che riprenderanno pillole di testo e audioletture, anche autoprodotte e realizzate da testimonial, e dedicate ai bambini di tutte le età, per tener loro compagnia e distrarli aiutarli a vivere e reagire in questi giorni di emergenza.

Si inizia il 7 aprile con Gianni Rodari, che anche biGmet vuole ricordare in quest’anno a lui dedicato per celebrare il suo 100° compleanno.