La Banda Musicale di Ceranesi festeggia il 50°. Un anniversario importante che dà inizio ad una serie di festeggiamenti.

La Banda Musicale di Ceranesi festeggia il 50°, le iniziative.

In occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario dalla fondazione della Banda Musicale Giovanni XXIII di Ceranesi, ci si prepara per un grande evento.

Va ad aggiungersi ai numerosi appuntamenti in programma per questo anno speciale, iniziato con il Concerto Aperitivo a Livellato.

Tanta Musica insieme

Una due giorni intensa quella che vedrà protagonista l’Associazione. Tutto avrà inizio sabato 28 maggio alle ore 17.00 nella struttura del Complesso Polisportivo di Ceranesi, in località Piane.

Le formazioni ospiti, il Complesso Bandistico Città di Norcia e il Corpo Bandistico Città di Rapallo, e ovviamente la Banda Musicale Giovanni XXIII di Ceranesi, presenteranno un ricco e articolato programma musicale, il tutto reso ancora più spettacolare dall’esecuzione a organici riuniti.

Si alterneranno alla direzione i Maestri delle rispettive formazioni, il M° Luca Panico del complesso di Norcia e il M° Daniele Casazza, Direttore di Ceranesi e Rapallo.

Il giorno seguente i tre organici si uniranno in sfilata, a partire dalle ore 11.00, per le vie del centro di Rapallo, suonando nei luoghi caratteristici della bella cittadina rivierasca.

Di più

Tanta Musica, ma anche tanta ospitalità, in quanto gli amici di Norcia già a partire dal venerdì visiteranno le bellezze di Genova e dintorni, pernottando, durante la loro permanenza, presso il Santuario N.S. della Guardia.

Il Presidente Francesco Merlo ricorda:

“Un’emozione che continua nel segno della musica e di una bellissima amicizia che nasce nel settembre 2018 quando, a seguito del terremoto in terra umbra, le Bande di Ceranesi e della Città di Rapallo si esibiscono a Norcia insieme al complesso Bandistico locale dando il via ad un nuovo sodalizio musicale.

In occasione del cinquantesimo di fondazione della banda che con orgoglio rappresento, non poteva mancare questo evento di due giorni a Bande riunite, questa volta in terra ligure: il miglior modo per festeggiare.”

Conclude il M° Daniele Casazza:

“Quale migliore occasione per festeggiare un compleanno così speciale? Ovviamente facendo quello che meglio sappiamo fare, suonando. Ed ancor più in questo caso suonando tutti insieme. Realtà e tradizioni diverse che si fondono nello stesso spirito di appartenenza.

50 anni di Banda di cui 25 sotto la mia direzione.

Basteranno le emozioni per ripagare di tutte le energie messe in campo. Buona Musica a tutti!”