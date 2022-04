La 777 Partners, dopo il Genoa verso l’acquisto del Red Star Paris

777 Partners, la società finanziaria americana che da settembre è proprietaria del Genoa, sembra farà un altro acquisto societario nell’ambito calcistico.

Da fonti ben informate sembra che il fondo d’investimento vada verso acquisto dei Red Star Paris.

Così dopo il Genoa, Vasco Da Gama in Brasile e lo Standard Liegi in Belgio il fondo d’investimento americano stia concludendo l’acquisto della società francese.

Fondata da Jules Rimet nel lontano 1897, la Red Star è di fatto la terza squadra della capitale francese e attualmente milita in terza serie, la serie C italiana.

“È un vero piacere per 777 Partners far parte della storia del Red Star FC. Il club ha un’identità unica nel mondo del calcio ed è un onore aiutare a costruire il suo futuro rispettando le sue tradizioni. In qualità di custode della storia del club, Patrice Haddad (presidente Red Star) ha svolto un lavoro eccezionale e siamo lieti di lavorare al suo fianco per continuare a sviluppare il club – ha spiegato Josh Wander, cofondatore di 777 Partners”.

“Non vediamo l’ora – ha poi aggiunto – di finalizzare la sua acquisizione e lavorare fianco a fianco con tutti i nostri partner e sostenitori per mettere a frutto questa esperienza per tutti coloro che hanno nel cuore il Red Star FC”.