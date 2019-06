L’ artista pellegrino Sergio Giusto è arrivato a Pontinvrea

SAVONA. 4 GIUG. La tappa di oggi da Cassinelle e Pontinvrea per l’artista pellegrino albenganese Sergio Giusto era la quarantaquattresima da quando è partito dall’ Ungheria, dalla città natale di San Martino. Tappa importante in quanto dalla provincia di Alessandria lo ha riportato finalmente nella sua terra, la Liguria, in provincia di Savona.

“Oggi ho fatto una trentina di chilometri. Il percorso – spiega Giusto- ormai sta finendo. Sono molto soddisfatto. Sono entrato in provincia di Savona, in pratica sono quasi a casa. Con Gianfranco stiamo tornando e pensiamo di essere ad Albenga forse già a fine settimana. Poi inizieremo a fare un bilancio definitivo del Cammino che comunque posso già dire che è stato davvero fantastico”.

Ieri nella tappa da Ovada a Cassinelle Sergio era stato accompagnato lungo il percorso dal noto scrittore e comico Carlo Denei, genovese (tra gli autori della famosa trasmissione televisiva di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”) che ha camminato per l’ intera giornata con il nostro concittadino.

“E’ stata una tappa breve, di soli ventidue chilometri – ha raccontato Sergio- percorsi in allegria, con un amico dei “Fieui di Caruggi” come Carlo Denei. Un percorso bello, poco trafficato, con tratti sterrati, tratti asfaltati, ma con poco traffico. Abbiamo incontrato paesaggi belli e vari. Sono soddisfatto in quanto ho potuto continuare a tracciare i segnali del percorso, grazie soprattutto al fatto che abbiamo incontrato splendidi paesini, frazioni e borghi, comunità che hanno capito la filosofia del mio cammino. Un percorso che se tutto andrà bene dovrei concludere in due o tre tappe”.

Intanto ad Albenga i monellacci dei “Fieui di Caruggi” stanno già iniziando i preparativi per riservare degni festeggiamenti ai due eroi: Sergio e Gianfranco. In particolare ad attenderli ci saranno gasatissime le ragazze del “Ferocissime Fan Club”.

CLAUDIO ALMANZI