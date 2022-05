Kustendorf Festival. Presentata anteprima documentario su Pasolini

Come saprete la 15°edizione del Kustendorf festival è dedicata al nostrano Grande Artista Pier Paolo Pasolini, di cui abbiamo visionato vari film, di cui citiamo “Uccellacci ed Uccellini” che ha riscosso marcato gradimento, nonostante in lingua originale con i sottotitoli in serbo ed in inglese non sia di facile comprensione.

Ma davvero tutti gli ospiti del Kustendorf festival sono rimasti estasiati dal cinema di Pasolini, uno degli ultimi veri intellettuali del nostro paese Italia, profeta del degrado della nostra società offerto dal consumismo-capitalismo.

Ed oggi in tal senso c’è stato un workshop particolare, dedicato all’artista nostrano, tenuto dal producer italiano Andrea Gambetta, stretto collaboratore di Emir Kusturica.

Gambetta ha presentato un quadro acuto di quegli anni dolorosi che Pasolini ha attraversato, facendo spesso riferimento alla Strategia della Tensione.

In particolare, Andrea Gambetta ha mostrato in assoluta anteprima alcuni stralci di un interessante documentario nel centenario della morte del celebre intellettuale realizzato dal medesimo insieme a Kusturica, che è ancora in fase di montaggio e sarà successivamente presentato ai maggiori festivals.

Ricordiamo che Pier Paolo Pasolini è stato assassinato presso il Lido di Ostia in data 2 novembre 1975. Venne riconosciuto colpevole dell’omicidio Pino Pelosi, allora diciassettenne che nel 1982 ottenne la semilibertà e l’anno seguente la libertà condizionata, venendo poi arrestato spesso per altri reati.

Pelosi ha in seguito ritrattato la deposizione del’75, sicché di fatto la morte di Pasolini permane avvolta nel mistero.

Nel realizzare il Documentario Gambetta-Kusturica hanno intervistato intellettuali, amici, persone vicine al compianto Pier Paolo Pasolini e, persino il Comandante dei Carabinieri intervenuto in luogo dell’omicidio di Pasolini, per il quale sarebbero stati i comunisti.

Ma si fa strada nel prezioso Documentario in fase di realizzazione finale, l’idea presente in un Dossier, secondo cui ci sarebbe una relazione tra la strage di Bologna del 2 agosto 1980 e l’omicidio di Pasolini.

Che potrebbero essere forse i medesimi mandanti, in quanto Pier Paolo Pasolini era un personaggio scomodo: comunista ma a suo modo, cattolico, ma al di fuori della Chiesa, omosessuale, ma quest’ultima in fondo è l’ultima radice del suo assassinio.

Si tratta di un’analisi molto acuta, non il solito Documentario dunque. E’ stato un grande privilegio poterne beneficiare in anteprima e siamo grati al Professore di aver dato tanto spazio alla cultura italiana nella figura di Pier Paolo Pasolini che vogliamo ricordare ancora una volta con la frase filmica che è il leitmotiv del festival: “Che sono le Nuvole? Straziante e meravigliosa bellezza del creato”.

Ed è di Bellezza anche intellettuale che abbiamo bisogno nel mondo ed anche nel nostro paese Italia, ora più che mai. Romina De Simone