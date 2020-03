Kids Club Autism friendly screening con Me contro Te

Ogni domenica alle ore 11:00, negli UCI Cinemas continuano le proiezioni in versione Autism Friendly Screening per la rassegna settimanale Kids Club!

L’appuntamento del 8 marzo è con Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S.

Prosegue l’iniziativa per l’accessibilità al cinema dedicata anche ai bambini e ai ragazzi nello spettro autistico.

Ogni domenica alle ore 11:00 in 19 multisale del Circuito UCI Cinemas è prevista nell’ambito della rassegna Kids Club la proiezione speciale dei film più amati dai più piccoli in versione Autism Friendly Screening, un particolare adattamento di ambiente che aiuta la visione dei film anche a persone nello spettro dell’autismo. In collaborazione con ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e + Cultura Accessibile Cinemanchìo.

L’appuntamento in programma l’8 marzo è con di Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S, il lungometraggio distribuito da Warner Bros. Pictures che racconta la nuova avventura di Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta sul grande schermo. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora a un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati a impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e alle loro famiglie divertimento e tante sorprese.

I prossimi titoli in calendario sono:

15 marzo: TAPPO – CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI – Autism Friendly Screening;

22 marzo: DOLITTLE – Autism Friendly Screening;

Le multisale che parteciperanno all’iniziativa sono: UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Moncalieri (TO), UCI Casoria (NA), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Porta di Roma, UCI RomaEst, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Villesse (PN).

Cos’è l’Autism Friendly Screening?

È un sistema adottato già da anni in tutti i principali circuiti cinematografici inglesi. Si tratta di uno specifico procedimento di ambiente che consente a chi presenta disturbi sensoriali di vivere senza problemi l’esperienza cinematografica in sala. I pochi accorgimenti che vengono seguiti sono:

• Le luci in sala non vengono del tutto spente;

• I suoni leggermente più bassi;

• Libertà di movimento in sala durante la proiezione;

• Possibilità di portare cibo specifico da casa.

Criteri ideali per tutti i bambini!