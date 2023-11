Kant col Green pass: lunedì 13 presentazione libro Becchi a Tursi

Lunedì 13 alle ore 17.30 nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi in via Garibaldi 9 a Genova è in programma la presentazione del libro del prof. genovese Paolo Becchi, ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova, intitolato: “Kant col Green pass, dalla sorveglianza al controllo sociale” edizioni Albatros.

A due anni di distanza dall’inizio dell’emergenza sanitaria per la Covid, in Italia e nel mondo, cominciano finalmente a vedersi le profonde trasformazioni politiche che la “lotta” contro il coronavirus ha determinato nelle nostre democrazie occidentali.

In queste pagine, in modo agile e provocatorio, il prof. Paolo Becchi fornisce al lettore gli strumenti teorici necessari per orientarsi nelle principali questioni dell’attualità politica.

Attraverso un approccio filosofico, il libro ripercorre le diverse tappe che hanno portato, progressivamente, all’adozione di provvedimenti sempre meno legati all’effettivo contrasto della pandemia e sempre più, invece, diretti ad assicurare le esigenze di una nuova società del controllo totale.