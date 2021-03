Juve-Spezia, Italiano: Siamo un gruppo unito

A pochi giorni di distanza dal pareggio casalingo contro il Parma, in casa Spezia è già giorno di vigilia; gli uomini di mister Italiano, infatti, se la vedranno martedì sera, nel sesto turno del girone di ritorno, contro la Juventus all’Allianz Stadium.

Nella conferenza stampa pre-gara, il tecnico aquilotto analizza così il momento della squadra: “Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare una della gare più difficili della stagione, non sarà semplice però bisogna adeguarsi ai ritmi del campionato. In due allenamenti abbiamo cercato di preparare tutto al meglio, sappiamo che il pronostico non è dalla nostra parte, ma cercheremo come sempre di uscire dal campo a testa alta.

Penso che in questo momento le partite siano ancora molte, il primo tempo col Parma non penso sia dettato dalla paura, ma piuttosto da un approccio alla gara mancato. Quello che chiedo ai ragazzi è di essere bravi a fare sempre la prestazione, a livello individuale e collettivo.

Mancano ancora 14 partite e dovremo concentrarci solo su quello da fare in campo; non bisogna pensare alla classifica, ma solo a fare prestazione.

Mi spiace di aver perso Saponara, ha subito un infortunio che non ci voleva; in ogni caso lo aspetteremo e mi auguro di riaverlo al più presto.

In difesa recuperiamo Marchizza, in più i ragazzi rientrati da poco stanno crescendo tutti, da Nzola, a Farias fino a Terzi. Siamo tanti e dobbiamo pensare da squadra, tutti insieme potremo ancora gioire molto. Restare uniti per noi è assolutamente fondamentale”.