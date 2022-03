Juve-Spezia 1-0, Thiago Motta: Giocato una buona partita

Sconfitta di misura per le Aquile all’Allianz Stadium, decisivo il gol di Morata nel primo tempo, che consegna i tre punti alla Juventus, queste le parole di mister Thiago Motta nel post gara.

“Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte e in uno stadio importante. Se nel primo tempo abbiamo fatto più fatica a capire le varie fasi del match, nella ripresa ho visto il giusto atteggiamento da parte dei ragazzi e sono molto contento. In campo la squadra sa quello che vuole e l’ha dimostrato in una gara non facile da affrontare. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.

Non c’è un calciatore che mi è piaciuto più di altri, tutti hanno fatto bene soprattutto nel carattere, perché non è facile giocare contro la Juventus, specialmente in questo momento di grande forma, dove i bianconeri si giocheranno il campionato fino alla fine.

C’è rammarico per il risultato, ma ho visto consapevolezza contro una squadra costruita per vincere. Noi come Spezia dobbiamo essere umili e coraggiosi, oggi ho visto questo nei ragazzi”.

Contento di non aver fatto calciare Vlahovic? Sarei stato più contento del pareggio (ride,ndr), questo dato conferma il nostro ottimo lavoro in fase difensiva.