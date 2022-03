Genoa, dietrofront Criscito: rimane fino a giugno al Grifone

Il Genoa e Mimmo Criscito non sono destinati a separarsi a marzo, il capitano non abbandona la nave rossoblù mentre sta affondando.

il difensore avrebbe deciso di restare al Genoa. Criscito Genoa SerieALA svolta Attualmente penultimo in classifica, a quota 18 punti, il club vive un periodo complicatissimo in campionato, motivo per cui il giocatore avrebbe scelto di restare al fianco della squadra in queste undici ultime partite, che si riveleranno fondamentali per la salvezza.

Adesso ai box per infortunio, Criscito potrebbe comunque lasciare il Genoa, ma ciò che è certo è che non lo farà prima della fine della stagione.