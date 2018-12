Juve-Samp, Romei: Errori arbitrali clamorosi

Al termine della partita di Torino, il vicepresidente Antonio Romei esprime tutto il suo rammarico per il mancato 2-2 finale e le decisioni della squadra arbitrale.

«Il direttore di gara e i suoi assistenti erano sicuri che il tocco prima del gol di Saponara fosse di Defrel, ma dalle immagini sembra chiaramente di Alex Sandro. Se così fosse, si tratterebbe di un clamoroso errore. Certo, gli errori fanno parte del gioco, ma creano anche molta rabbia. Ci teniamo però la prestazione, come dice il mister: per noi è finita 2-2. Il rigore? Ogni tocco di mano è rigore di questi tempi, a noi capita però un po’ spesso ultimamente. Ok non alzare i toni, ma gli errori vanno segnalati».