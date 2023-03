Juve-Samp, le statistiche sono colorate di bianconero

130º confronto in Serie A tra Juventus e Samp: i bianconeri hanno ottenuto 65 successi contro i 26 dei blucerchiati – completano il bilancio 38 pareggi.

La Juventus ha pareggiato la gara di andata contro la Sampdoria, dopo sei vittorie di fila in Serie A; i blucerchiati non evitano la sconfitta contro i bianconeri in entrambe le sfide stagionali dal 2012/13 (due vittorie con Delio Rossi alla guida). Dopo il pareggio della gara d’andata, Juventus e Sampdoria potrebbe infilare due segni “X” di fila in questa sfida per la prima volta dalla stagione 2010/11 (3-3 in casa dei bianconeri e 0-0 al Ferraris), quando sulle rispettive panchine sedevano Luigi Delneri e Domenico Di Carlo. Il punteggio più frequente tra queste due formazioni in Serie A è il pareggio per 1-1, finale di 19 incontri, l’ultimo dei quali verificatosi il 14 dicembre 2014 proprio in casa dei bianconeri (pareggio firmato dalle reti di Patrice Evra per i bianconeri e di Manolo Gabbiadini per i blucerchiati). L’ultimo gol su punizione diretta segnato dalla Sampdoria in Serie A è stato proprio contro la Juventus, il 12 marzo 2022 (rete di Sabiri).