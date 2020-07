Juve-Samp, i numeri e statistiche della sfida

La partita che si disputerà tra Juve e Samp la giochiamo con i numeri di Opta.

SCONTRI DIRETTI

Sono 123 i precedenti tra Juventus e Sampdoria in Serie A, i bianconeri conducono per 60 successi a 26, completano 37 pareggi.

Nelle ultime nove stagioni di Serie A, la Sampdoria ha vinto quattro volte contro la Juventus, nessuna squadra ha sconfitto più volte i bianconeri nel periodo in campionato (al pari di Napoli e Roma).

Juventus e Sampdoria non pareggiano in Serie A dal dicembre 2014 (1-1 allo Stadium): da allora otto successi bianconeri e due blucerchiati.

PRECEDENTI IN CASA DELLA JUVENTUS

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria e non arriva a cinque di fila con i blucerchiati dal 1968.

La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 10 partite interne di Serie A contro la Sampdoria, realizzando 29 reti nel parziale (2.9 di media a match).

STATO DI FORMA

In caso di vittoria contro la Sampdoria, la Juventus si laureerà Campione d’Italia per la nona stagione consecutiva, striscia record nella storia dei cinque maggiori campionati europei.

Il 23 luglio 2020, la Juventus ha festeggiato i 3000 giorni da campione d’Italia (dal 6 maggio 2012).

Dopo aver ottenuto sette successi di fila la Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque gare di campionato (2N, 2P).

I bianconeri sono l’unica squadra ancora imbattuta in casa in tutte le competizioni in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (20V, 3N). Solo in due stagioni nella sua storia la Juventus ha giocato più gare interne (all comps) senza mai perdere (27 nel 2013/14 e 28 nel 2016/17).

18/12/2019 – Sampdoria – Juventus 1-2 (1-2)

Juventus – Sampdoria

Serie A – 26/07/2020

La Juventus ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime 11 partite interne di campionato; nel XXI secolo solo due volte ha registrato una striscia più lunga in gare casalinghe in Serie A: 12 match sia nel novembre 2003 che nel dicembre 2016.

Nonostante la sconfitta nel match più recente contro il Genoa, nessuna squadra ha vinto più partite della Sampdoria da luglio in avanti in Serie A (cinque). Nello stesso periodo i bianconeri hanno ottenuto solo due successi.

La Sampdoria ha vinto le ultime due trasferte di campionato, non ottiene tre successi fuori casa di fila in Serie A da marzo 2008.

Con Claudio Ranieri in panchina la Sampdoria ha raccolto 38 punti in 28 giornate di Serie A; i blucerchiati occuperebbero la nona posizione.

STATISTICHE GENERALI

La Juventus ha perso 18 punti da situazione di vantaggio in questo campionato (record negativo per i bianconeri negli ultimi nove campionati), otto dei quali nelle ultime cinque giornate di Serie A.

La Juventus ha incassato 13 gol nelle ultime sei giornate di campionato: solo Brescia (16) e SPAL (20) hanno fatto peggio in questo periodo.

La Sampdoria ha mandato in gol nove giocatori diversi in questo campionato, nessuna squadra ne conta meno (al pari dell’Udinese).