Genoa, Grifone pronto per la sfida all’Inter

E’ iniziato l’ultimo giro di analisi, a cura dello staff tecnico guidato da Didi Nicola, per la sfida con l’Inter in programma in serata. Un’altra tappa decisiva nella lotta salvezza. Come in occasione della stracittadina di mercoledì scorso, l’allenatore rossoblù ha allentato la pressione nella prima parte di giornata. Tutti i convocati hanno potuto impiegare il tempo secondo preferenze, restando principalmente in camera a riposarsi. Differente il canovaccio dopo il giro di boa del pranzo, quando il vento che porta il match spirerà in faccia. Le raccomandazioni nel breefing conclusivo prima della partenza verso il Ferraris sarà l’ultimo gradino da salire, prima di sbucare sul terreno di gioco per la ricognizione. Gli ultimi dubbi, legati alle condizioni fisiche e le priorità tattiche, saranno ormai risolti. Un altro incontro da batticuore. Forza Vecchio Cuore Rossoblù!