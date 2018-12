Juve-Samp, Giampaolo: Avremmo meritato il pari

«La squadra avrebbe meritato il pari oggi, moralmente per me è finita 2-2. E questo dirò ai miei ragazzi». Marco Giampaolo parla chiaro al termine della gara dell’”Allianz Stadium”: «Per me il rigore dato alla Juventus è un regalo. Lo puoi dare solo se non hai mai giocato al calcio, se sei un burocrate. Altrimenti non lo dai mai nella vita».

Sconfitta. «Un gol come quello di Saponara è un delitto annullarlo – sorride amaramente il mister -, anche perché il tocco di chi gli dà la palla non è chiaro. Ma su questo non mi soffermo. Dobbiamo guardare oltre al risultato, oltre a quello che abbiamo fatto. Perché la Sampdoria oggi mi è piaciuta, abbiamo saputo soffrire dopo i minuti iniziali e abbiamo fatto quello che si doveva fare oggi. C’erano tutte le condizioni per fare punti, ottenendo qualcosa di buono. Non mi sento sconfitto oggi».