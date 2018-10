Juve-Genoa, prevendita aperta domani per lo Stadium

Manca una settimana alla partita che il Grifone si appresta a giocare a Torino con la Juventus, la prima sotto la nuova conduzione di mister Ivan Juric.

Da lunedì prossimo (ore 10) avrà inizio la prevendita dei tagliandi per il settore ospiti. il match è in calendario sabato 20 ottobre con calcio d’inizio alle 18. Il costo dei biglietti è di €35 tariffa intera, €25 tariffa ridotta Under 16 ed è possibile acquistarli presso le ricevitorie LisTicket e online sul sito www.Listicket.com.

L’acquisto dei tagliandi è riservato esclusivamente per i possessori di Tessera del Tifoso. La chiusura delle vendite è fissata come da normative il giorno antecedente, cioè venerdì 19 alle ore 19. Per le richieste di introduzione di striscioni all’Allianz Stadium, è necessario formalizzarle all’indirizzo richieste.striscioni@juventus.com o via fax al numero 011-65.63.92.57. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.juventus.com.