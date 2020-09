Justine Mattera torna ad Alassio e firma il Muretto

Testimone della firma all’ombra del Muretto Filippa Lagerback anch’essa ospite del Grand Hotel di Alassio

Era stata ospite del Grand Hotel di Alassio il mese scorso. E’ tornata in questi giorni, sempre ospite della prestigiosa struttura affacciata sul mare, per depositare nella mani di Angela Berrino la propria firma che sarà presto trasformata in una nuova piastrella per il celebre Muretto.

Viene sancito così, a futura memoria, il grande legame tra Justine Mattera e la Città di Alassio. “Per me Alassio è sempre un posto importante, che ha uno spazio speciale nel mio cuore – confessa – venivo qui ogni estate, ho ricordi di grandi serate, spettacoli, nuotate, mangiate… dopo la morte di Paolo non ero più venuta. Ma tornando quest’estate mi sono resa conto che era ancora tutto lì. Una grandissima emozione. Tornerò ancora”.

Dal Muretto stamattina la tradizionale “cerimonia” della firma. Presenti, ovviamente Justine Mattera, Angela Berrino ma anche il Vicesindaco Angelo Galtieri, il Presidente del Consiglio Massimo Parodi, il direttore del Grand Hotel di Alassio Gianluca Borgna e due testimonial d’eccezione anch’esse ospiti della storica struttura alberghiera Filippa Lagerback e Barbara Snellenburg.

“Ringrazio Gianluca Borgna e il Grand Hotel di Alassio – il commento di Massimo Parodi, presidente del Consiglio Comunale alassino – per la straordinaria attività di promozione portata avanti durante tutta questa complicatissima estate. Promuovendo la struttura alberghiera hanno rilanciato all’attenzione nazionale e internazionale il nome di Alassio”.