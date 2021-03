Joe Biden e la caduta sulla scala, la satira di Trump Jr | Video

Il video satirico su Twitter di Donald Trump Jr

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto di stare bene dopo la caduta dalla scala dell’aereo presidenziale Air Force One.

A riferirlo la Casa Bianca, spiegando come Biden che era diretto ad Atlanta dalla base di Joint Base Andrews in Maryland, è inciampato tre volte mentre saliva sul velivolo a causa del forte vento. (come si vede nel video pubblicato da The Guardian)

Nel video si vede il presidente settantottenne perdere l’equilibrio, incespicare tre volte, finire dapprima sul ginocchio sinistro, rialzarsi, massaggiarsi il ginocchio e continuare la salita, per poi girarsi e salutare i marines.

L’incidente riaccende le preoccupazioni per la salute di Biden, il più anziano presidente nella storia degli Usa, che lo scorso novembre si era fratturato un piede dopo essere scivolato mentre giocava con Major, il suo pastore tedesco.

Tali episodi e le gaffes verbali di Biden e qualche accesso di ira, vengono spesso utilizzate in modo polemico dagli oppositori repubblicani, secondo i quali Biden sarebbe troppo anziano per ricoprire l’attuale ruolo.

Il figlio dell’ex presidente Donald Trump, Donald Trump Jr, ha scritto su Twitter che “Il presidente degli Stati Uniti è così fragile da essere buttato giù più volte da una folata di vento” e ha, poi, pubblicato un video satirico dove suo padre lancia una pallina da golf che colpisce Biden sulla testa e lo fa cadere commentando ironicamente “It wasn’t the wind folks. (Non era il vento, gente.)”.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021