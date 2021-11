I quattro sono stati denunciati, una delle due donne genovesi è stata denunciata per possesso di stupefacente

Ieri pomeriggio i poliziotti delle volanti hanno denunciato due donne genovesi di 36 anni e due marocchini di 40 e 33, tutti per danneggiamento aggravato in concorso tra loro.

Una delle due donne è stata anche segnalata per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, porto di armi o oggetti atti ad offendere, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I quattro si sono introdotti nei locali di un ristorante abbandonato di proprietà del Comune in via Rubattino, in Darsena e, dopo averne danneggiato gli infissi, hanno allestito un dormitorio abusivo e un luogo per la consumazione di droga.

I rumori hanno però insospettito alcuni cittadini che hanno subito segnalato il fatto al 112 NUE.

Gli agenti sono intervenuti sul posto e dopo aver trovato i 4 all’interno dello stabile, li hanno sottoposti a controllo trovando una borsa di proprietà di una delle genovesi al cui interno era custodito un cacciavite, un flacone di metadone (65,60 grammi di sostanza) e 16 compresse di Rivotril, entrambi privi di prescrizione obbligatoria, sostanza erbacea risultata poi derivata dalla cannabis (0,50 grammi) e un foglio di alluminio contenente bicarbonato, normalmente utilizzato per il taglio dello stupefacente.

La donna, invitata a salire sull’auto di servizio per l’accompagnamento in Questura, ha opposto una violenta resistenza nei confronti degli agenti, ingiuriandoli e cercando di colpirli con calci e pugni. Negli uffici di via Diaz è emerso a carico del 33enne marocchino un divieto di ritorno nel Comune di Genova notificatogli lo scorso 3 novembre, pertanto è stato denunciato.