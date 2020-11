Italian Songbook, Mina presenta il nuovo lavoro discografico

PDU presenta “Italian Songbook”, il nuovo progetto discografico di Mina. Due antologie con le più belle canzoni italiane di sempre interpretate dall’artista.

Le più belle interpretazioni di Mina in italiano sono raccolte in “ITALIAN SONGBOOK”, il nuovo progetto discografico dell’artista, in uscita il 27 novembre, che inizia adesso per declinarsi in altri album nel tempo.

Cassiopea (PDU/distr. Sony Music) e Orione (PDU/distr. Warner Music) sono i titoli dei due volumi della prima parte del concept antologico: contengono non solo i grandi successi di una carriera lunga e straordinaria che continua ancora oggi, ma anche le cover interpretate da Mina, grandi pezzi di autori e cantautori della tradizione musicale italiana.

Le più belle canzoni che tutti conosciamo con alcune perle da riscoprire, prese dalla vasta produzione discografica di Mina. Un brano inedito e quindici tracce per ogni album e delle fotografie inedite arricchiscono le prime due uscite di questo progetto.

“ITALIAN SONGBOOK” – presentato da PDU – in digipack e doppio vinile colorato è già disponibile in pre-order qui https://lnk.to/Mina_preorder.

“ITALIAN SONGBOOK” TRACKLIST

Cassiopea (PDU/distr. Sony Music) e Orione (PDU/distr. Warner Music) sono i titoli dei due volumi del concept antologico: all’interno di ciascuno, quindici tracce con l’aggiunta di un brano inedito (ossia, due canzoni mai interpretate prima d’ora da Mina).

Queste le tracklist. “Cassiopea”: “Anche un uomo”; “La lontananza”; “Vento nel vento”; “Caruso”; “Oro/la canzone del sole”; “I Migliori Anni Della Nostra Vita”; “Canzoni stonate”; “Fortissimo”; “Malafemmena”; “Volami nel cuore”; “Con te sarà diverso”; “Compagna di viaggio”; “Volevo scriverti da tanto”; “L’uomo dell’autunno”; “Un tempo piccolo” (inedito).

“Orione”: “Parlami d’amore Mariù”; “Io domani”; “Una lunga storia d’amore”; “L’importante è finire”; “Il cielo in una stanza”; “Che m’ importa del mondo”; “Va bene va bene cosi”; “Amara terra mia”; “Ricominciamo”; “Almeno tu nell’universo”; “Portati via”; “Questa canzone”; “La sola ballerina che tu avrai”; “Oggi sono io”; “Nel cielo dei bars” (inedito).

Anche un uomo (L.Peregrini-M.Bongiorno-D.Tosi-Alberto Testa Anselmo Genovese)

La lontananza (Enrica Buonaccorti-Domenico Modugno/Domenico Modugno)

Vento nel vento (Mogol Battisti)

Caruso (Lucio Dalla)

Oro/la canzone del sole (Mogol-Pino Mango/ Mogol-Battisti)

I Migliori Anni Della Nostra Vita (M. Fabrizio/G. Morra – M. Fabrizio/G. Morra)

Canzoni stonate (Mogol-Aldo Donati)

Fortissimo (A.Wertmuller-Bruno Canfora)

Malafemmena (Toto Antonio De Curtis)

Volami nel cuore (G. Malgoni/Manrico Mologni/Alberto Testa)

Con te sarà diverso (Fabrizio Berlincioni-Mauro Culotta)

Compagna di viaggio (Giorgio Faletti)

Volevo scriverti da tanto (Maria Francesca Polli-Moreno Ferrara)

L’uomo dell’autunno (Giuseppe Fulcheri-Maurizio Fabrizio)

Un tempo piccolo (Franco Califano-Alberto Laurenti-Antonio Gaudino)

Parlami d’amore Mariù (E.Neri-C.A.Bixio)

Io domani (Giancarlo Bigazzi-Gianni Bella)

Una lunga storia d’amore (Gino Paoli)

L’importante è finire (C. Malgioglio-A. Aneli)

Il cielo in una stanza (Mogol-Gino Paoli)

Che m’ importa del mondo (F.Migliacci-L.Bacalov)

Va bene va bene cosi (Vasco Rossi-R.Casini-D.Camporeale)

Amara terra mia (Enrica Buonaccorti-Domenico Modugno)

Ricominciamo (B.Tavernese-L. Albertelli)

Almeno tu nell’universo (B.Lauzi-M.Fabrizio)

Portati via (S.Borgia)

Questa canzone (P.Limiti-M.Nobile)

La sola ballerina che tu avrai (S.Cerri-M.Gysi-A.Pani)

Oggi sono io (A.Britti)

Nel cielo dei bars (Fred Buscaglione – Leo Chiosso)