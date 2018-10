Italia-Ucraina, biglietti in vendita per il match di Genova

L’omaggio dell’Italia, l’omaggio dell’Ucraina. Troppo fresco il dolore per il crollo del Ponte Morandi, perché la partita di mercoledì’, sia pure amichevole, passi per normale.

Le due delegazioni, squadre, hanno previsto, non a caso, nell’agenda di viaggio, e già oggi, la visita a ridosso del luogo della tragedia. Si annuncia da brividi mercoledì al Ferraris il minuto 43, quando l’arbitro sospenderà il gioco, per il ricordo collettivo delle vittime e le manifestazioni di affetto per i famigliari che saranno presenti. Racchiusi in quei secondi, il simbolo di tutta la solidarietà che l’Italia e gli italiani hanno saputo dimostrare a Genova e ai genovesi in questi mesi.

I biglietti per il match con l’Ucraina sono in vendita presso i punti Ticket One, inoltre on-line su vivoazzurro.it e ticketone.it.

Tante le promozioni attivate sui canali convenzionali utilizzati dalla Figc. Per gli under 18, le donne, gli over 65. Per i possessori della Card Vivo Azzurro, per gli Under 6 accompagnati da un adulto. Sarà la ventinovesima volta dell’Italia sotto la Lanterna. La diciannovesima gara per il capitano del Grifone, Mimmo Criscito, nei periodi della sua militanza in rossoblù. A livello di presenze in azzurro (25 in totale) eguaglierà il numero di una leggenda come Giovanni De Prà.

Questi i prezzi, inclusi i diritti di prevendita:

TRIBUNA CENTRALE INFERIORE € 44,00

TRIBUNA CENTRALE INFERIORE RIDOTTO € 33,00

TRIBUNA CENTRALE INFERIORE RIDOTTO VIVOAZZURRO € 19,80

TRIBUNA CENTRALE SUPERIORE € 33,00

TRIBUNA CENTRALE SUPERIORE RIDOTTO € 22,00

TRIBUNA CENTRALE SUPERIORE RIDOTTO VIVOAZZURRO € 13,20

TRIBUNA CENTRALE SUPERIORE RIDOTTO UNDER 6 € 1,00

DISTINTI € 22,00

DISTINTI RIDOTTO € 15,40

DISTINTI RIDOTTO VIVOAZZURRO € 9,00

DISTINTI RIDOTTO UNDER 6 € 1,00

GRADINATA NORD € 11,00

GRADINATA SUD € 11,00