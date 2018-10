Beccati dai residenti a rubare una moto in un garage: presi due giovani di Montoggio

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Montoggio, a termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso un 37enne e un 31enne del posto, entrambi disoccupati.

In mattinata i ladri avevano tentato di rubare un motociclo di proprietà di un camionista residente a Busalla e parcheggiato in un garage situato in una piccola frazione del Comune dell’entroterra genovese.

Mentre erano intenti a spostare il veicolo per caricarlo su un piccolo autocarro a loro disposizione, i giovani sono stati sorpresi da alcuni residenti della piccola frazione , che dopo “averli fatti desistere” dal portare a compimento il furto hanno chiamato i Carabinieri, tempestivamente intervenuti.