Italia, stasera le scelte di Mancini: Momento più difficile per me

Questa sera il fatidico momento del taglio della rosa dell’Italia da parte del CT Mancini.

“La scelta per arrivare ai 26 della lista dei convocati per l’Europeo è la cosa più difficile per me. Già lo è stato lasciare fuori sei ragazzi dal primo pre-raduno, e ancor di più vale per gli altri due che dovrò escludere per la lista definitiva da consegnare entro martedì prossimo alle 24.

Tutti meritavamo di starci”. Cos il ct della nazionale Roberto Mancini, in collegamento con Che tempo che fa su Rai 3.

Presente in studio, il capo delegazione degli azzurri, Gianluca Vialli, che ha definito la nazionale una squadra “forte e competitiva. C’è molto entusiasmo e ci divertiamo nel gruppo. Roberto ha creato una atmosfera in cui mi trovo benissimo – ha sottolineato Vialli -. Credo che ci siano buoni presupposti per l’Europeo”