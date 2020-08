Italia, Mancini: Voglio finire lavoro in Nazionale

Mancini riprende il lavoro in Nazionale e allontana le voci di un possibile futuro distante dall’Azzurro.

“Siamo felici di essere tornati qui – ha detto il Ct -, un piacere anche per i ragazzi rimettere la maglia della Nazionale. Siamo molto carichi. Spero si possa tornare presto alla normalità, con la gente allo stadio come sta cominciando ad accadere un po’ all’estero. Perché questo non è calcio. Avevo provato ad andare a vedere una partita dal vivo, ma sono andato via poco dopo per la tristezza…”. Gli obiettivi sono chiari: “Andare in finale in Nations League, serve anche per il ranking e far bene agli Europei. Lippi? Tutto a posto, per me nessun problema”.