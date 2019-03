Italia-Liechtenstein 6-0, nel set azzurro brilla Quagliarella

Vittoria convincente per l’Italia che stende per 6-0 il Liechtenstein.

Italia batte i giocatori del piccolo stato per 6-0 (4-0) in una partita del gruppo J delle qualificazioni di Euro 2020. I gol nel primo tempo, al 17′ di Sensi, al 32′ di Verratti, al 35′ e al 48′ su rigore di Quagliarella; nel secondo tempo al 25′ di Kean, al 31′ di Pavoletti.

Da segnalare che gli ospiti sono rimasti in dieci. Nell’altra gara di cartello e di interesse per gli azzurri in contemporanea la Bosnia, vera rivale nel gruppo, ha sprecato l’occasione pareggiando in casa 2-2 con la Grecia dopo il doppio vantaggio e l’Italia vola in testa solitaria nel girone.