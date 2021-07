Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020 giocata con i numeri

La partita di questa sera si gioca anche sui numeri e le statistiche che rincuorano Italia ed Inghilterra alla vigilia della finale.

Entrambe le squadre arrivano alla partita in uno stato di forma ottimale: il pareggio per 1-1 con la Spagna arrivato al termine di una battaglia durata 120 minuti (4-2 ai calci di rigore) è stata la prima battuta d’arresto azzurra dopo un filotto di 13 vittorie consecutive, mentre la squadra di Southgate (che con la vittoria ottenuta nei supplementari contro la Danimarca ha raggiunto Alf Ramsey in vetta alla classifica degli allenatori inglesi capaci di raggiungere il traguardo di otto successi tra Europei e Mondiali) è imbattuta nelle ultime 12 partite in tutte le competizioni (11V, 1N), avendo mantenuto 10 volte la porta inviolata e avendo subito appena due gol, di cui solo uno a Euro 2020. Una statistica che fa ben sperare l’Inghilterra, dato che quattro delle sette precedenti squadre capaci di incassare solo una rete in un Europeo hanno poi vinto il trofeo (URSS 1960, Italia 1968, Germania 1972 e Spagna 2012).

continua su: https://www.fanpage.it/sport/calcio/chi-vincera-italia-inghilterra-cosa-dicono-i-numeri-sulla-finale-degli-europei/

https://www.fanpage.it/