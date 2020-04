Iren Revolution Luce, l’offerta per risparmiare sulla bolletta luce

Ecco come ottenere un bonus e una polizza casa in regalo

Poter contare sull’aiuto di tecnici specializzati pronti a darti assistenza per i guasti di casa in modo totalmente gratuito. È davvero possibile, ti basta sottoscrivere Iren Revolution Luce.

La nuova offerta luce di Iren, infatti, ti regala un bonus in bolletta e una polizza di assistenza casa per piccoli guasti.

Come funziona Iren Revolution Luce

Aderendo alla promozione Iren luce gas e servizi otterrai un bonus di 30€ sulle bollette. L’incentivo verrà così erogato:

10€ di bonus di ingresso accreditati sulla prima bolletta;

10€ messi a disposizione nella bolletta del 6° mese di fornitura;

10€ di bonus sulla bolletta del 12° mese.

Iren Revolution Luce prevede, inoltre, l’applicazione di un prezzo dell’energia fisso e invariabile di 0,082 €/kWh. La tariffa sarà valida tutti i giorni per tutte le fasce orarie e rimarrà bloccata per 24 mesi dall’attivazione della fornitura.

In più, con l’offerta di Iren per l’energia elettrica riceverai in regalo una polizza AXA Assistance per i guasti domestici.

In caso di necessità potrai dunque usufruire gratuitamente dell’assistenza di professionisti come elettricisti, idraulici, fabbri e altri tecnici.

Con la polizza offerta da Iren disporrai per 2 anni di un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.

Come si attiva l’offerta luce Iren

Puoi attivare Iren Revolution Luce chiamando al numero verde 800 969696 oppure online. Ricorda semplicemente di tenere a portata di mano il tuo documento d’identità e una vecchia bolletta.