Questore dal cuore grande così: annullata sanzione a marito che va a prendere moglie infermiera

Questore di Genova dal cuore grande così.

Vincenzo Ciarambino ha fatto annullare la sanzione al marito che era andato in auto a prendere al lavoro la moglie infermiera all’ospedale Galliera, in un reparto dove si curano i pazienti affetti da Covid-19.

Lo ha riferito oggi l’agenzia Ansa.

La donna non ha la patente e per evitare di prendere mezzi pubblici aveva chiamato il marito, ex agente della Polizia locale in pensione.

Quando il questore ha saputo quanto successo e dopo le opportune verifiche, ha chiamato direttamente il marito per rincuorarlo che la sanzione sarebbe stata annullata.

Il questore Ciarambino ha anche apprezzato il senso di responsabilità dei coniugi genovesi nel non volere esporre le altre persone a un eventuale pericolo di contagio.