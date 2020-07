Iren Più Regali, le nuove offerte luce e gas di Iren

Ancora più convenienti, di qualità e green, ecco le nuove proposte Iren per l’energia

Con gli impianti di riscaldamento ormai spenti e le giornate che si allungano, in estate è facile pensare di poter pagare bollette gas e luce meno salate.

Bisogna però considerare che con la bella stagione diventa indispensabile l’utilizzo abituale dei climatizzatori. E a ciò, quest’anno in particolare, va aggiunto poi il fatto che aumenterà il tempo trascorso a casa. I consumi di energia, dunque, saranno inevitabilmente più elevati.

Per risparmiare su energia elettrica e gas è perciò necessario trovare un’offerta conveniente e in grado di adattarsi perfettamente alle proprie esigenze.

Iren luce gas e servizi, che da sempre offre soluzioni basate sulle abitudini di consumo degli utenti, amplia la sua proposta e presenta Iren Più Regali, la nuova promozione luce e gas che ti fa avere in omaggio un buono regalo Amazon.it da €50.

Iren Più Regali Luce

L’offerta luce Iren permette di rendere i propri consumi più sostenibili. L’energia utilizzata in casa è infatti 100% green, prodotta da fonti rinnovabili.

Scegliendo Iren Più Regali Luce si ha la possibilità di scegliere fra offerta monoraria o multioraria.

Nel primo caso è prevista una tariffa fissa di 0.70€/kWh, mentre il prezzo per l’offerta a fasce è di:

F1: 0,0710 €/kWh

F2: 0,0740 €/kWh

F3: 0,0650 €/kWh

In entrambi i casi si ha accesso ad un servizio di assistenza multicanale.

Con la sottoscrizione della promozione, puoi inoltre ricevere in omaggio un buono regalo Amazon.it di 50€. Il codice del buono, valido per 10 anni, verrà inviato via e-mail in seguito al pagamento della prima bolletta.

Iren Più Regali Gas

L’offerta gas Iren prevede l’applicazione di un prezzo fisso e invariabile di 0,241 €/Smc.

Anche con Iren Più Regali Gas si ottiene un buono regalo Amazon.it da 50€ valido per 10 anni che viene inviato via posta elettronica dopo il saldo della prima bolletta.

Come attivare Iren Più Regali

I nuovi clienti, ma anche coloro che sono già clienti Iren e vogliono cambiare la propria offerta, possono procedere all’attivazione di Iren Più Regali Luce e Gas direttamente online o contattando il numero verde 800 969696.

Sarà necessario avere a portata di mano un documento d’identità, il codice IBAN per l’eventuale domiciliazione bancaria dell’utenza e una vecchia bolletta.