Io non rischio, alluvione, terremoto e maremoto

Io non rischio, la Croce Rossa della Spezia aspetta i cittadini su Facebook per parlare di prevenzione e autoprotezione

Domenica 11 ottobre la Campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile, in edizione social

La campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sui rischi terremoto/maremoto ed alluvione.

La campagna “Io non rischio” (www.iononrischio.it), giunta alla sua decima edizione, si svolgerà con una importante novità: a causa dell’emergenza Covid-19 e delle necessarie precauzioni sanitarie, le piazze di “Io Non Rischio” quest’anno diventano piazze digitali.

I volontari di protezione civile incontreranno i cittadini in luoghi ricreati sul mondo del web, attraverso pagine Facebook, sui canali Instagram e YouTube, con materiali informativi e comunicativi riproponendo le stesse modalità che hanno portato in questi anni a confrontarsi nelle piazze dei nostri paesi e delle nostre città e conoscere in modo più approfondito i rischi ed i comportamenti più corretti di autoprotezione da mettere in pratica.

Questa bellissima esperienza di dialogo non si interrompe.

Pertanto domenica 11 ottobre i volontari di protezione civile della Croce Rossa della Spezia invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nella piazza digitale (https://www.facebook.com/cri.laspezia e https://www.instagram.com/crocerossalaspezia).

Il programma: alle ore 11 intervista all’assessore alla protezione civile Luca Piaggi sul Piano di protezione civile comunale; alle ore 16.30 la testimonianza di un volontario della Croce Rossa della Spezia che racconterà i tragici momenti dell’alluvione dell’ottobre 2011 a Borghetto Vara.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

Per informazioni sulla piazza: 3204387688, sol.laspezia@emergenza.cri.it