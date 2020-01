Intervento dei VVF a Celle Ligure per incendio canna fumaria

I vigili del fuoco di Savona sono intervenuti a Celle Ligure in via Sanda per l’incendio di una canna fumaria sviluppatosi in un camino di una piccola palazzina.

La tempestività di intervento ha evitato il peggio infatti la squadra 81 del Distaccamento VVF Varazze in breve tempo era sul posto.

Si è reso necessario l’intervento anche del 11R proveniente dalla Centrale VVF Savona con il mezzo Trid, una piattaforma aerea in dotazione ai vigili del fuoco che ha permesso alla squadra dei vigili del fuoco di salire sul tetto in piena sicurezza domare l’incendio e procedere alla bonifica.

Non si registrano feriti con l’intervento che è durato circa tre ore.