Interventi di rilancio della storica delegazione di Sampierdarena, procedono a pieno regime i cantieri per la ristrutturazione

Sono in fase di esecuzione quattro maxi cantieri (ex parco ferroviario del Campasso, mercato ovoavicolo, ludoteca Parco del Ponte e Memoriale Parco del Ponte), oltre agli interventi per il rifacimento della copertura del centro civico Buranello (750.000 euro) e per il nuovo impianto antincendio nella scuola elementare Firpo (120.000 euro) su un totale di 36 lavori programmati e già finanziati con varie fonti di finanziamento per 140 milioni di euro (Pnrr-Pui Sampierdarena, Pnrr Bando rigenerazione urbana 2021, Pnc Progetto Forti, Pnrr Progetto inclusione, Pnrr DM 05.08.2020 messa in sicurezza medie opere, Pnrr L 160/2019 art 1 DM 11/11/2020 piccole opere), a cui vanno aggiunti i progetti del settore Mobilità sugli Assi di Forza e sullo sviluppo della rete delle piste ciclabili urbane e metropolitane (per un totale di 475 milioni di euro sul territorio comunale).

Stanno per essere affidati i lavori per 12 interventi per 33,880 milioni di euro e sono in fase di progettazione e progettazione integrata 18 opere per ulteriori 37,540 milioni di euro.

Già conclusi i lavori di rifacimento delle linee di distribuzione dell’impianto di riscaldamento della scuola infanzia Garbarino, per un investimento di 70.000 euro.

«Grazie a una notevole quantità di fondi e a programmi in parte già avviati, siamo pronti a trasformare Sampierdarena – ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci – Gli interventi previsti aumenteranno di molto la vivibilità del quartiere, un recupero a 360 gradi che porterà benefici non solo per gli abitanti ma anche per il tessuto commerciale e per i lavoratori che frequentano questa parte di città. Valorizzeremo edifici, ville storiche, spazi pubblici, con un occhio attento alle attività di carattere sociale. A Sampierdarena sorgeranno anche nuove aree verdi dedicate ai giovani e al tempo libero di tutti i cittadini. Siamo certi che questa trasformazione porterà grandi benefici in termini economici e di qualità della vita all’intero quartiere di Sampierdarena». Gli sviluppi degli interventi sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa a cui hanno partecipato il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, l’assessore alla Mobilità Matteo Campora, il presidente Michele Colnaghi e la vicepresidente Stefania Mazzucchelli del Municipio II Centro Ovest, l’architetto Ferdinando De Fornari, direttore Area infrastrutture opere pubbliche del Comune di Genova, e l’architetto Alessio Montanari dello Studio Renzo Piano RPBW, che ha illustrato il progetto del parco della Lanterna 2023_05_03_slides studio Piano.pdf.

Focus interventi

Via Sampierdarena

Progetto di riqualificazione e realizzazione pista ciclabile, riqualificazione pedonale dei percorsi storici, tra via Dottesio e piazza Monastero, introduzione di verde pubblico lungo tutto l’asse della via, con alberi e verde orizzontale, in grado di migliorare la vivibilità e mitigare l’effetto “isola di calore” e favorire l’infiltrazione delle acque meteoriche nelle porzioni di suolo de-impermeabilizzato; nuovo assetto della viabilità pubblica e privata, con corsia dedicata ad un asse per il trasporto pubblico locale elettrico (t.p.l.); corsie per la mobilità locale lenta locale e controviali, razionalizzazione delle aree di sosta dei veicoli; nuove aree attrattive per il transito pedonale, con sedute e potenziamento della pubblica illuminazione; inserimento/predisposizione di un sistema di videosorveglianza

Costo dell’intervento: 8,5 milioni di euro

Palazzo Carpaneto

acquisto e recupero immobile storico e affreschi dello Strozzi. Adeguamento interno e messa a norma impianti elettrici, termo meccanici, idraulici in relazione alla rifunzionalizzazione per visite guidate con finalità educative/scolastiche, culturali, utilizzo degli spazi per eventi/esposizioni museali, aule per formazione, caffè, spazi aperti alla città; inserimento collegamento verticale meccanizzato esterno su via Rolando per accessibilità a persone disabili; recupero e rifacimento infissi, balaustre, pavimentazione terrazzo esterno; restauro degli affreschi; restauro pavimenti in graniglia alla genovese; ripristino volte crollate al secondo piano; nuova distribuzione spazi interni con creazione di nuovi servizi igienici.

Costo intervento: 4 milioni di euro

Via del Campasso: riqualificazione ex area ferroviaria (38.000 mq) in esecuzione

Nuova strada per il collegamento tra la zona del Campasso e Brin, sistemazione e rifunzionalizzazione dell’area ubicata in adiacenza al nuovo parco Ferroviario del Campasso (il cui progetto rientra nel più ampio ambito del nodo ferroviario del Terzo valico AV-AC Milano Genova), conformemente alle previsioni di interesse pubblico contemplate dal Masterplan Boeri, con una vocazione per servizi ed impiantistica sportiva, attualmente in fase di esecuzione.

Costo dell’intervento: 14,3 milioni di euro (7 milioni Pnrr, 3 milioni cofinanziamento Rfi, 4,3 milioni Fondi per la ricostruzione del Viadotto Polcevera), Impresa esecutrice Aster spa

Ex mercato ovoavicolo

Risistemazione dell’attuale viabilità, efficientamento illuminazione pubblica, demolizione di una porzione dell’edificio su via Spaventa per nuovo accesso all’area, recupero della palazzina corpo A per nuova scuola Gilberto Govi, spazi per sport nell’edificio corpo B

Costo dell’intervento: 6 milioni di euro

Forte Belvedere

Recupero, valorizzazione e messa in sicurezza dell’area con particolare attenzione alle preesistenze storiche; creazione di un nuovo parco urbano; potenziamento e ampliamento della vocazione sportiva e del complesso. Riqualificazione percorso storico di salita Belvedere e salita Millelire.

Costo intervento: 11,5 milioni di euro

Lungomare Canepa

Una nuova greenway che collegherà con percorsi ciclopedonali il nuovo parco della Lanterna a Levante con la zona Fiumara a Ponente. Riqualificazione di 1,2 km dell’attuale viabilità, allargando la fascia di rispetto tra lungomare Canepa e i fabbricati, traslando la sezione stradale di 2 metri. Verranno inseriti: aree verdi attrezzate, percorsi ciclopedonali, zona di sosta alberate, strutture di fondazione per realizzazione barriera fonoassorbente, installazione barriere antirumore.

Costo dell’intervento: 21,3 milioni di euro

Villa Scassi

Recupero dei due ninfei del parco e il secondo grande ninfeo posto sulla terrazza adornata da grandi rampe simmetriche e la fontana del Nettuno. A seguire: sostituzione della pavimentazione in asfalto con una ecologica ed altamente drenante. Recupero funzionale dell’ex pista di pattinaggio, inserimento di attrezzature outdoor per la terza età e il recupero delle funzionalità motorie. Inserimento di un gioco adatto ad una fascia di età dai 4/12 anni sono principalmente finalizzate sviluppare elevate abilità motorie con azioni motorie complesse, lo sviluppo della socializzazione.

Costo dell’intervento: 1,6 milioni di euro

Voltini

Riqualificazione dei voltini ferroviari sottostanti il viadotto ferroviario della linea Genova – Ventimiglia, di proprietà di R.F.I. Spa, censiti a catasto e dotati numerazione civica, nella zona di via Buranello e piazza Vittorio Veneto. Rfi spa ha sottoscritto una dichiarazione di intenti per la concessione in comodato gratuito dei voltini/locali di interesse della civica amministrazione, attualmente in corso di stipula.

Costo dell’intervento: 5,5 milioni di euro