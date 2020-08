Interruzione idrica nella zona di Cornigliano

Per lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione acqua inerenti la riqualificazione di via Cornigliano, mercoledì 19 Agosto 2020 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova: Via Pieragostini lato monte, Via Eridania, Via Ansaldo lato monte, Piazza Massena, Corso Perrone civ 2/2A, Via Coronata fino al civ 10/19, Via Baffigo, Via Grillone, Via Mario Piana, Via Dufour, Via Cornigliano lato monte f ino al cv 35.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.