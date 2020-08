Il 20 Marzo deciderà il pesto migliore

La Gara Finale del Campionato Mondiale si terrà il 20 marzo 2021 a Palazzo Ducale, Genova

L’appuntamento con la finalissima del Campionato è previsto per sabato 20 marzo 2021 per consentire la più vasta partecipazione a concorrenti, supporter, giornalisti ed esperti delle buone tradizioni culinarie, in particolare a coloro che arrivano da più lontano e hanno voglia di respirare, dopo l’emergenza sanitaria, un po’ di aria di Genova e profumo di basilico.

La graduatoria dei partecipanti alla finale, inizialmente predisposta per marzo 2020, verrà mantenuta se le persone confermeranno l’intenzione di concorrere. In alternativa verranno inserite le persone che avevano già effettuato la pre-iscrizione, seguendo l’ordine cronologico.

Buona estate a tutti i sostenitori e simpatizzanti del Campionato e a chi semplicemente ama il vero Pesto Genovese!

E soprattutto pestate, pestate, pestate …. perché il tempo vola!

The Final Competition of Genoa Pesto World Championship will be held on March 20, 2021 at Palazzo Ducale, Genoa.

The appointment with the very final of the Championship is scheduled for Saturday 20 March 2021 to allow the widest participation of competitors, supporters, journalists and experts of good culinary traditions, in particular to those who come from further away and want to breathe, after the health emergency, a little air of Genoa and the scent of basil.

The ranking of the participants in the final, initially prepared for March 2020, will be maintained if people confirm their intention to compete. Alternatively, the people who had already pre-registered will be entered, following the chronological order.

We wish a happy summer to all supporters and supporters of the Championship and to those who simply love the real Genoese Pesto!

And above all good training with mortar and pestle…. because time flies!