Interruzione idrica in alcune vie di Chiavari lunedì 1 marzo

Per lavori di manutenzione alla rete di distribuzione, il giorno lunedì 1 marzo 2021 dalle ore 13:30 alle ore 18:30 verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Chiavari: via Entella (da incrocio via A. E. Devoto a Passo Clarisse), Passo Clarisse, via Magenta, Corso Dante (da Piazza Cavour a Via Cesare Battisti), piazza Cavour, via Cesare Battisti, via Fabio Filzi e via A. E. Devoto (da incrocio Via Entella a salire fino a Salita Ceive).

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua e di emulsione da aria che si risolveranno comunque in breve tempo. Nelle vie limitrofe potrebbero verificarsi cali di pressione e portata.

A comunicarlo è Iren Acqua Tigullio.