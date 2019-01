Interruzione idrica giovedì 31 gennaio nella zona di San Teodoro

Per lavori connessi al rinnovamento delle reti in ghisa grigia, giovedì 31 Gennaio 2019 dalle ore 8:30 alle ore 16:30, Iren sospenderà l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova: via Venezia, salita Angeli (solo a uno dei due tubi presenti nella via), via Digione, via Federico Alizeri, vico Chiuso del Portico, via San Fermo, piazza Raffaele Sopranis, via G. Ratti e via Buonvicini.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.