International Jazz Day: a Chiavari Enrico Rava, venerdì 29 aprile

Anche per il 2022 Chiavari sarà “piazza” che ospiterà l’International Jazz Day e lo fà nell’ambito della rassegna “About Jazz #00” con la prestigiosa presenza di Enrico Rava, il trombettista leggendario del jazz italiano.

Venerdì 29 aprile alle ore 21:00 presso l’Auditorium San Francesco il quartetto capitanato da Rava sarà protagonista assoluto della serata conclusiva di “About Jazz #00” la rassegna di musica jazz organizzata dall’assessorato al turismo del comune di Chiavari e curata dal jazz club cittadino e dal suo direttore artistico Rosario Moreno.

Concerto che volutamente ricade in occasione dell’International Jazz Day, l’evento riconosciuto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) che riunisce comunità, scuole, artisti, storici, accademici e appassionati di Jazz di tutto il mondo per celebrare e conoscere il jazz e le sue radici, forma d’arte identificata per promuovere la pace e il dialogo tra le culture.

Il linguaggio musicale di Enrico Rava si manifesterà con la sua consueta poetica e il suo suono riconoscibile, una sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d’ispirazione capace di risaltare fortemente in ognuna delle sue note.

Il suo curriculum è ricchissimo, vario, elegante così come la lista di artisti con cui ha collaborato tra Italia, Europa e America: Stefano Bollani, Joe Henderson, John Abercrombie, Pat Metheny, Archie Shepp, Miroslav Vitous, Daniel Humair, Michel Petrucciani, Charlie Mariano, Joe Lovano, Albert Mangelsdorff, Dino Saluzzi, Richard Gallliano, Martial Solal, Steve Lacy, Mark Turner, John Scofield solo per menzionarne alcuni; allo stesso modo la sua presenza artistica è stata protagonista di tour e concerti ovunque nel mondo: USA, Giappone, Canada, Europa, Brasile, Argentina, Uruguay dove ha partecipato nel tempo a importanti Festival (Montreal, Toronto, Houston, Los Angeles, Perugia, Antibes, Berlino, Parigi, Tokyo, Rio e Sao Paulo e molti ancora).

Mosso da una continua voglia di confrontarsi, soprattutto con i più giovani, Enrico Rava, che anche quest’anno è stato premiato, per l’ennesima volta, con il Top Jazz come “Musicista Italiano dell’anno” dal referendum indetto della prestigiosa rivista “Musica Jazz”, sarà accompagnato da Francesco Diodati alla chitarra, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria.