Inter-Genoa, Criscito: Non ci meritiamo le vacanze

Al termine di una serata da dimenticare, o meglio, di cui fare tesoro, le considerazioni occupano il post partita. Sarà tosta, tutto però è possibile. E’ il lavoro l’ingranaggio per far girare il meccanismo. Il ruolo del capitano è anche quello di guida. Mimmo Criscito non si smentisce, prendendo le proprie responsabilità e parlando a nome del gruppo. “E’ un periodo in cui le cose girano male. Ci metto la faccia per primo com’è giusto. C’è da lavorare. Dico che ce la metteremo tutta, tutti insieme. Solo con il lavoro possiamo uscirne e lo sappiamo bene. Genova è una piazza importante ed è normale che sia anche esigente. Oggi abbiamo fatto una brutta partita. L’Inter ha pressato bene mettendoci in difficoltà. Quando commetti errori contro squadre con questi campioni li paghi a caro prezzo. Con l’anno nuovo speriamo che possano arrivare i risultati. Siamo indietro ma c’è ancora tempo, certo dobbiamo darci una mossa. Siamo convinti di potercela fare”.