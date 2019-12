Inter-Genoa, Conte: Grifone gruppo di valore

Emergenza da una parte, emergenza dall’altra. Una sfida a colpi di sos, al di là delle diverse esigenze di classifica, in attesa di ricompattare i ranghi nel nuovo anno.

E’ una vigilia di valutazioni nei due quartieri generali. Al media center del ‘Suning’, il tecnico Antonio Conte, ct di Thiago Motta nella Nazionale Italiana, ha fatto il punto in vista dell’ultima partita del 2019. “Affrontiamo una squadra come il Genoa che ha bisogno di punti e viene da una sconfitta interna. E’ un gruppo con i suoi valori: serviranno testa, cuore e gambe. La coperta è corta anche per le assenze per squalifica di Brozovic e Martinez. Nelle ultime partite abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. Occorre essere più attenti in fase difensiva e sfruttare meglio le occasioni”.