Intenso Weekend con Musicamica ricco programma di concerti in splendide location di Genova per ascoltare e ammirare insieme

Dopo una stagione estiva particolarmente densa di appuntamenti, in questo fine settimana di settembre l’associazione genovese, con la direzione artistica di Giovanna Savino, conclude alcuni festival e ne comincia di nuovi offrendo al pubblico una generosa scelta di musica di qualità, anche in occasione di importanti celebrazioni.

Il 23 e il 24 di settembre per esempio si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio 2023 e in Liguria molti musei e palazzi aderiscono oltre che con visite guidate e ingressi gratuiti anche con eventi musicali.

Tema di quest’anno è “Patrimonio InVita”, scelto dal Consiglio d’Europa non a caso, per invitare a riflettere sul patrimonio culturale immateriale quale sinonimo di patrimonio “vivo”.

Nell’ambito di queste celebrazioni Musicamica organizza due concerti nella serata del 23 settembre.

– PALAZZO REALE. Apertura straordinaria a partire dalle 19 fino alle 22 con ultimo ingresso alle 21:30 e con prezzo speciale di €2. In serata il concerto “Genova e la luna” alle 20:30 con Eliana Zunino (voce) e Marco Pizzorno (chitarra classica).

– PALAZZO SPINOLA. Apertura dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17:30. In serata il concerto “Il percorso paganiniano” alle 19:15. Concerto per violino con Olexandr Puskarenko.

Sempre sabato si concluderà anche “Santa Festival”, nell’ambito di Musicamica Liguria Festival arti e musica 2023, giunto alla sua XVI edizione che si svolgerà a Santa Margherita Ligure. Appuntamento all’Oratorio San Bernardo alle 21 con il Progetto Ianua, quartetto d’archi.

Nella giornata di domenica 24 altri tre concerti.

Torna la collaborazione con i musei. È la volta della cultura giapponese. Nell’ambito della mostra “La grande onda.

L’importanza dell’acqua nella cultura giapponese” al Museo d’Arte Orientale Chiossone.

E l’acqua per il Giappone ha un significato ambivalente, che lo circonda su tutti i lati e che gli conferisce un clima umido e con abbondanti precipitazioni.

Presenza familiare e vivifica quando irriga le risaie e dona una pesca fruttuosa, ma anche terribile minaccia, quando si manifesta con la forza dell’Oceano o delle alluvioni.

In occasione di questa mostra ecco un concerto alle 11 di domenica 24 in villetta Di Negro presso il Museo d’Arte Chiossone, dal titolo “Acque misteriose” con il pianista il Maestro Roberto Mingarini.

Sempre domenica riaprono “I concerti del Grand Hotel Savoia”, ore 16 con Christian Bellisario al violoncello e Marco Cecchinelli al pianoforte.

Ultimo appuntamento della giornata e del weekend sarà a Sori all’Oratorio di S. Erasmo alle 21 con “Viaggio nel tempo e nella musica con…una tromba e una fisarmonica” con Giuseppe Minin (Tromba/Flicorno) e Sebastiano Zorza (Fisarmonica).

MAGGIORI INFO E PRENOTAZIONI Direzione artistica a cura di Giovanna Savino

Per prenotazioni —> 339 653 1632 ass.musicamica.ge@gmail.com

http://www.giovannasavino.it

PROGRAMMA CONCERTI NEL DETTAGLIO Sabato 23 settembre

– “Genova e la luna” con Eliana Zunino (voce) e Marco Pizzorno (chitarra classica). Concerto dedicato alle grandi firme cantautorali genovesi. Ore 20:30, Sala da Ballo di Palazzo Reale, in via Balbi 10 a Genova. INGRESSO €2. Gradita prenotazione attraverso whatsapp.

– “Il percorso paganiniano” con Olexandr Puskarenko. Concerto per violino sulle musiche di Paganini, Ysaÿe, Bach, Beriot, Pushkarenko. Ore 19:15 presso Palazzo Spinola in Piazza Di Pellicceria 1 a Genova. INGRESSO €2. Gradita prenotazione attraverso whatsapp.

– “Progetto Ianua” con Alessandro Alexovits (primo violino e arrangiamenti), Roberta Tumminello (secondo violino), Ilaria Bruzzone (viola) e Arianna Menesini (violoncello). Concerto per quartetto d’archi sulle musiche di Paoli, Conte, De Andrè, Tenco, Lauzi, Maisano, Fossati, New Trolls, Bindi. Ore 21 all’Oratorio S. Bernardo in Piazza San Bernardo a Santa Margherita Ligure, Genova. INGRESSO LIBERO.

Domenica 24 settembre

– “Acque misteriose” con Roberto Mingarini al pianoforte. Il Maestro suonerà sulle musiche di Chopin, Mendelssohn, Debussy, Ravel. Ore 11:00 al Museo d’Arte Orientale E. Chiossone in Piazzale Giuseppe Mazzini 4 a Genova. INGRESSO LIBERO.

– “Concerto per violoncello e pianoforte” con Christian Bellisario (violoncello) e Marco Cecchinelli (pianoforte). Si esibiranno sulle musiche di Jan Václav Voríšek, Dmitry Kabalevsky e Sergei Rachmaninoff. Ore16:00 alla Sala Royale al piano terra del Grand Hotel Savoia, in via Arsenale di Terra 5 a Genova. INGRESSO A OFFERTA LIBERA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE MUSICAMICA. Prenotazione obbligatoria.

– “Viaggio nel tempo e nella musica con…una tromba e una fisarmonica” con Giuseppe Minin (Tromba/Flicorno) e Sebastiano Zorza (Fisarmonica). Si esibiranno sulle musiche di Purcell, Gon, Mancini, Rodrigo, Piazzolla, Ellington, Endrigo, Kramer. Ore 21 presso l’Oratorio di S. Erasmo in via Sant’Erasmo 23 a Sori, Genova. INGRESSO LIBERO.