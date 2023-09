Roberto Malvasio ci riprova allo slalom Mignanego – Passo dei Giovi

Il pilota di Ronco Scrivia porterà in gara la Polini 08 – Suzuki

Saltata, per via dell’annullamento della gara a causa del maltempo, la partecipazione alla per lui inedita “Piccarello – Sant’Olcese”, Roberto Malvasio torna al volante. Lo farà domenica in occasione della 41^ edizione dello slalom “Mignanego – Passo dei Giovi”. In quella che può tranquillamente essere definita la sua gara di casa, il pilota di Ronco Scrivia si accomoderà di nuovo nell’abitacolo dell’affascinante Polini 08 – Suzuki, una vettura di Gruppo E2SH frutto della joint-venture tra la Autosport Sorrento e la Polini Motorsport, un mezzo portato al debutto assoluto proprio dal driver genovese alla “Busalla – Crocefieschi”, dove ha conquistato il quarto posto finale.

“Torno al volante della Polini 08 – Suzuki – osserva Roberto Malvasio – una vettura che, al primo contatto, mi ha impressionato favorevolmente: anche se conosco bene il percorso, penso che la mia sarà una gara in modalità test, per capire meglio questo mezzo, senza però escludere l’opportunità di cercare un piazzamento di prestigio. Ringrazio l’Autosport Sorrento e la Polini Motorsport che, mettendomi nuovamente a disposizione la loro vettura, mi danno la possibilità di testarla a fondo”.

Tutte le notizie sull’attività del pilota di Ronco Scrivia sul suo rinnovato portale all’indirizzo www.robertomalvasio.com.