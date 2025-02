“Intelligenza artificiale VS Musica?” al Teatro Ariston di Sanremo, martedì 11 febbraio ore 14, L’I.A. collegata alla musica

“Intelligenza artificiale VS Musica?” al Teatro Ariston di Sanremo. Durante l’evento saranno illustrati i temi principali in materia di intelligenza artificiale collegati alla musica.

I contenuti saranno sviluppati poi in un convegno previsto nel mese di marzo e promosso dal Ministero della Cultura su iniziativa di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) e SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). All’incontro, che si svolgerà alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Cultura con delega alla Musica, Gianmarco Mazzi, interverranno: Enzo Mazza, Ceo FIMI; Salvatore Nastasi, Presidente SIAE; Salvatore Sica, Presidente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D’Autore del Ministero della Cultura. Modererà l’evento il Direttore dell’Ufficio Stampa Rai, Fabrizio Casinelli.

“Questo appuntamento – dichiara il Sottosegretario Gianmarco Mazzi – nasce per condividere idee e individuare strategie condivise che consentano al settore di capire e cogliere tutte le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, nel rispetto delle regole e della creatività artistica.

Un dibattito che approfondiremo nel convegno di marzo al Ministero della Cultura e che abbiamo già aperto al livello internazionale durante il G7 Cultura che si è tenuto lo scorso settembre a Napoli”.

“La regolamentazione dell’intelligenza artificiale riveste un ruolo di cruciale importanza, per permettere di svilupparne le opportunità delle innovazioni garantendo un panorama sicuro nel comparto della musica – sostiene Enzo Mazza, Ceo di FIMI – apprezziamo il ruolo svolto dal Governo, che, sia a livello internazionale che nazionale, ha riconosciuto e sostenuto le istanze del settore creativo, promuovendo una crescita sostenibile in uno scenario tecnologico in continua evoluzione”.

“Come SIAE siamo da tempo impegnati ad analizzare e valutare gli effetti del prepotente ingresso dell’intelligenza Artificiale nel settore creativo – conclude Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE – le stime in nostro possesso parlano di circa 22 miliardi di euro di diritto d’autore a rischio nei prossimi cinque anni”.

Per questo è urgente regolamentare questo comparto, affinché venga in primo luogo esplicitato come e con cosa queste macchine sono state “addestrate”. Ben venga quindi un incontro presso il Ministero della Cultura, che riunisca gli attori pubblici e privati dell’industria creativa e nel quale la SIAE farà certamente sentire la voce dei suoi oltre 100mila autori”.