E’ di Cogoleto la giovane promessa del Motorsport e si chiama Evan Michelini, 17 anni, F4, GT e Karting Driver, un prodigio della velocità

E’ di Cogoleto la giovane promessa del Motorsport e si chiama Evan Michelini tantissimi i successi in gara, la competenza tecnica e pure il carisma che dimostra sulle piste e nella vita privata.

Ora il giovane è in Italia nella scuderia di un grande talent scout Marco Antonelli (padre di Andrea Kimi Antonelli pilota ufficiale Mercedes F1), proprietario e team principal di AKM Motorsport, che ha gareggiato in molteplici discipline, tra cui International GT Open, GT World Challenge Europe, Porsche Super Cup, Lamborghini Super Trofeo e Campionato italiano F4.

Per Evan Michelini il debutto europeo si prospetta quindi sotto i migliori auspici.

Dal 2023, il ragazzo vive a Schiva, nel Comune di Cogoleto, provincia di Genova. Dall’età di 2 anni però è cresciuto nel Paese centroamericano, in mezzo alla foresta, sulle alture di Santa Teresa de Cobano, uno dei litorali più famosi al mondo per il surf, dove nel 2021, provando per gioco a correre sui go kart nella capitale San Josè, ha dato inizio alla sua carriera sportiva.

Qualche giro sul circuito della Guacima a San José, ed Evan viene subito segnalato al coach Giuseppe Di Falco, famoso in Costa Rica da 15 anni come istruttore e talent scout nel programma “Stars of Tomorrow” della FIA. Di fatto è con la guida di ‘Peppe’ che il giovane Michelini inizia a scrivere la sua storia nel motorsport in Centro America.

Questi i suoi risultati fino a ieri nei campionati centroamericani di karting:

• 5º posto nel 2022

• 4º posto nel 2023

L’1 dicembre 2024, nella categoria Gran Turismo, Finale del GT Challange, Evan ha terminato in 2° posizione con una Chevrolet Camaro V8.

Nel 2025, Evan parteciperà al GT Challange de las Americas a bordo di una Ferrari 458 della Scuola Piloti del Costa Rica gestita dal papà Gianfranco e dal suo coach Giuseppe Di Falco.

Prossimamente intanto, con Antonelli, lo aspetta il Campionato europeo di F4, 3 gare da Marzo a Ottobre 2025.

Programma:

18-20 Luglio- Paul Richard, Francia F4 Europa

12-14 Settembre – Mugello, Italia F4 Europa

24-26 Ottobre – Monza, Italia F4 Europa

In GT:

Gt Challenge de las Americas, 3 gare da Giugno a Dicembre:

8 Giugno Autodromo de Panama’, Panama’

3 Ottobre Autodromo el Jabali’, Salvador

7 Dicembre Autodromo Parque Viva, Costa Rica

Chi lo conosce bene assicura che al volante lui diventa tutt’uno con il mezzo, mente, cuore e muscoli sanno cosa fare perché la sua per i motori è più che una passione, una autentica vocazione.

Lo spiega con queste parole: “Credo in Dio, tutte le sere Lo ringrazio perché sento che è Lui che mi guida e protegge”.

“Una volta – racconta il papà Gianfranco, di origine ligure e adesso costruttore in Costa Rica – durante una corsa era in testa quando un incidente lo ha fermato, ma non si è scoraggiato e da quindicesimo, ha recuperato ed ha tagliato il traguardo in 2° posizione”.

Poi durate il lockdown, il padre di Evan ha accettato di portare Evan finalmente su una vera pista di go kart a San Josè.

La perfomance in pista attira l’attenzione di Di Falco che lo porta nel campionato centro americano 4 tempi. La sfida: “Prova a girare, se fai i tempi ti mettiamo in gara”. E lui sotto la pioggia torrenziale arriva 5° su 15.

Da quel momento Di Falco è diventato il suo coach e manager e ogni weekend Evan è in pista sui circuiti locali, disposto ad affrontare lunghi viaggi anche da solo pur di correre. La sua risoluzione nel perseguire il suo sogno di diventare pilota professionista è contagiosa e ispira chi lo circonda per i valori di cui si nutre: coraggio, senso del sacrificio, autenticità che ispirano in Costa Rica un rinnovato interesse per il mondo dell’automobilismo.

L’organizzatore del campionato centro americano GT Eduardo Aguilar lo ha invitato a Panama a provare il campionato GT Challenge de Las Americas; era la prima vola che Evan guidava un’auto da corsa, una Dodge Charger V8 e si è qualificato 4°. Di recente a Monza, ha partecipato ai test ufficiali A4 con i migliori 43 piloti professionisti.

Evan Michelini si allena ogni giorno non solo per migliorare sempre dal punto di vista tecnico ma anche per coltivare le doti necessarie a un campione del volante, ovvero autocontrollo, capacità di concentrazione, resistenza alla fatica e ai disagi. Poi si mette alla prova nei circuiti più prestigiosi italiani ed europei come il Red Bull Ring, Monza, Cremona, Varano.

La sua giornata inizia alle 5, non ha un personal trainer, ma corre in montagna, frequenta una palestra, inoltre fa meditazione ed esercizi di respirazione.

Torna frequentemente in Costa Rica dove si prepara con la F4 della Scuola Piloti avviata nel frattempo dal padre con Giuseppe Di Falco.

Evan Michelini si descrive così: “Determinato ma umile, con tanta voglia di crescere facendo quello che mi piace; simpatico, divertente, ma anche timido e poco loquace”.

Inseparabili i portafortuna al collo, un dente di squalo e una collanina di perle di fiume, che gli hanno regalato la nonna e la mamma tanto tempo fa.

Carta di identità di Evan Michelini,

ambasciatore ideale del migliore spirito agonistico tra i giovani:

• Compleanno: 14 maggio 2007. Figlio unico, è nato ad Arenzano, in provincia di Genova ma dai 2 anni è cresciuto in Costa Rica.

• Segno zodiacale: Toro

• Misure: alto mt 1,72, 58 kg di peso, una folta capigliatura di riccioli biondi e occhi castani chiari

• Lingue: italiano, spagnolo e inglese

• Fidanzate: “Cerco di non cascare nella trappola, non voglio distrazioni”

• Hobby: ha la passione per i motori e la meccanica, gli piace stare con i meccanici cercando i imparare il più possibile; ama la natura, i viaggi il surf, lo skate e la mountain bike

• Alimentazione: “Non sono fanatico delle verdure, ma mi sforzo di mangiarle. Mi piacciono la carne e la frutta. Anche se sgarro però non ingrasso”. Beve solo acqua gasata, mai bibite e alcolici.

• Numeri fortunati: “42 e 44”.

• I suoi idoli nel motorsport: “Michael Schumacher e Ayrton Senna” che come lui hanno iniziato sul kart e non hanno mai smesso di utilizzarlo per tenersi in allenamento.