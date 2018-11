Iniziativa Municipio Centro est: riqualificare piazze degradate anche con l’arte

Mercoledì prossimo alle 17 nel chiostro di Santa Fede in via delle Fontane 2, si terrà un incontro con la scultrice Elena Cavallo cui seguirà l’illustrazione, attraverso modelli in scala, delle opere che verranno installate in piazza Vittime di tutte le Mafie, dono dell’artista al Comune di Genova.

A seguire, lettura di brani tratti da opere letterarie sul tema “mafie”.

Sarà presente la nuova assessora comunale alla Cultura Barbara Grosso e il presidente del Municipio Andrea Carratù.

L’iniziativa è organizzata dal Municipio Centro Est e “ha l’obiettivo di riqualificare, attraverso percorsi artistici e culturali, le piazze degradate e abbandonate nell’incuria per restituirle alla città”.