Inizia il breve ritiro del Chieri in Riviera oggi a Bordighera. Allenamento congiunto (accesso libero per il pubblico) del team piemontese con le francesi di Le Cannet.

Domenica in programma il test match con il Cannes, 1° appuntamento della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore.

Prima giornata di preparazione, quella odierna, per la formazione della Reale Mutua Fenera Chieri (squadra di pallavolo di Serie A1 femminile) presso il palasport Biancheri di Bordighera. In mattinata le 14 atlete si divideranno tra allenamento con la palla e sala pesi, mentre nel pomeriggio, con inizio alle ore 18, è previsto un allenamento congiunto (partita amichevole, accesso consentito al pubblico) con il club francese del Volero Le

Cannet.

Il club transalpino, annunciato protagonista del massimo campionato transalpino che scatterà tra due

settimane, è una vera e propria multinazionale, annoverando nelle proprie fila giocatrici e tecnici di ben 15

nazionalità.

Con la maglia del Chieri scenderanno in campo anche le campionesse olimpiche Ilaria Spirito e Loveth Omoruyi, nonché la statunitense Avery Skinner, medaglia d’argento a Parigi. Dalla storica finale dei Giochi è passato praticamente solo un mese. Era l’11 agosto.

Questi i roster completi delle due squadre. Reale Mutua Fenera Chieri – Atlete: Ilaria Spirito (1994, libero), Avery Ann Alexis Skinner (1999, Stati Uniti, schiacciatrice), Anastasia Lyhasko (2005, Russia, centrale), Sara Alberti (1993, centrale), Sarah Van

AAlen (2000, Olanda, palleggiatrice), Martha Evdokia Anthouli (2004, Grecia, opposta), Anne Elise Buijs (1991, Olanda, schiacciatrice), Lucille Gicquel (1997, Francia, opposta), Elena Rolando (1999, libero), Federica Carletti (2000, schiacciatrice), Katerina Zackhaiou (1998, Cipro, centrale), Anna Gray (1996, centrale), Loveth Oghosasere Omoruyi (2002, schiacciatrice), Gaia Guiducci (2002, palleggiatrice). Staff tecnico: Giulio Cesare

Bregoli (1° allenatore), Marco Rostagno (assistente allenatore), Mattia Cozzi (ass. allenatore), Juan Diego Garcia Diaz (Spagna, ass. allenatore), Marco Brun (fisioterapista), Davide Partegiani (preparatore atletico), Lorenzo Pratelli (scoutman), Valentina Torrese (team manager).

Volero Le Cannet – Atlete: Izabela Stimac (2000, Croazia, libero), Maeve Schalk (2005, Francia, schiacciatrice), Naiane De Almeida Rios (1994, Brasile, palleggiatrice), Morgahn Fingall (2001, Stati Uniti, opposta), Masa Kirov (2005, Serbia, centrale), Natalia Suvorova (2004, Russia, centrale), Ruta Staniulyte (1998, Lituania, centrale), Alina Popova (2005, Russia, schiacciatrice), Anastasia Kornienko (1992, Russia, palleggiatrice), Zinilda Matuca (2002, Angola, opposta), Marie Andriamaherizo (2001, Francia, centrale), Maria Tabacuks (2007, Germania, schiacciatrice), Adela Demar (1998, Rep. Ceca, libero), Liubou Svetnik (2005,

Bielorussia, schacciatrice). Staff tecnico: Ivan Petkov (Bulgaria, 1° allenatore), Kristian Knudsen (Danimarca, assistente allenatore), Leandro Lardone (Argentina, prep. atletico), Helder Lourenzo (Portogallo, scoutman), Djole Gavran (Serbia, fisioterapista).

Il team piemontese ha previsto una seduta di allenamento anche nel pomeriggio di domani, sempre presso il palasport Biancheri, messo gentilmente a disposizione dal Comune di Bordighera, in collaborazione con My Sport.

L’ultimo atto del breve ritiro del Chieri in Riviera dei Fiori è fissato invece per domenica 15, alle ore 17.30. Si tratta del test match con il Racing Club Cannes, sfida che rappresenta il primo appuntamento della 40a Sanremo Cup XXXII Memorial Dado Tessitore, manifestazione che proseguirà nelle prossime settimane

(28-29 settembre e 12-13 ottobre) con due tornei giovanili (Under 16 femminile e Under 15 maschile), in programma presso il polo sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea, a Sanremo, con l’organizzazione della Asd Nuova Lega Pallavolo Sanremo.