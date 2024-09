Foscolo: Bucci darà risposte concrete alle esigenze del Savonese

“Un grande uomo e un grande sindaco, che ha dimostrato di avere grande coraggio e determinazione dimostrando con i fatti il suo valore. Marco Bucci sarà quindi un ottimo governatore della Liguria, che sono sicura ascolterà il territorio savonese e darà risposte concrete alle nostre esigenze”.

Lo ha dichiarato ieri l’ex deputata e attuale segretaria provinciale della Lega di Savona Sara Foscolo.

“E’ un onore e un privilegio – ha aggiunto Foscolo – correre al fianco di Bucci per le prossime elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

Non possiamo lasciare la Liguria nelle mani dei ‘signori del no’ e dobbiamo impegnarci per il nostro territorio.

Con Marco Bucci governatore in Liguria ed Edoardo Rixi a Roma riusciremo a portare avanti i progetti di buonsenso che il centrodestra ha fatto in questi 9 anni. Un lavoro importante e un cambiamento epocale, ascoltando il territorio savonese, che in 30 anni di malgoverno la sinistra in Regione non è mai riuscita a fare.

Credo che anche i cittadini del Savonese non vogliano affatto tornare indietro di decenni e ritrovarsi con la Liguria ferma al palo guidata da chi è incapace ad amministrare il territorio, ha un’impronta vetero giustizialista e dice no a tutto”.