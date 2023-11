Infinity Recco, la Radio sul Mare sull’onda radiofonica locale

“Infinity Recco – La Radio sul Mare” sbarca a Piazza Nicoloso: la partnership che rianima l’onda radiofonica locale.

Sulla piazza Nicoloso nella città di Recco, ieri 24 novembre è avvenuto il lancio ufficiale di “Infinity Recco – La Radio sul Mare”. Una nuova iniziativa frutto della collaborazione tra il Comune della città e la Radio Infinity.

Quest’ultima è un’azienda qualificata nella creazione di radio personalizzate alla città e alle sue specifiche caratteristiche gastronomiche e commerciali che rende l’atmosfera natalizia ancor più vivace. Questo modello, che vanta testimonial come Mazda, Libraccio e TheSpaceCinema, ora viene provato nella pubblica amministrazione.

Tutto questo grazie al “sogno” dell’anima di Radio Personalizzata, Roberto Pinna, che inviò una mail alle ore 2 di notte a Carlo Gandolfo, sindaco di Recco e ottenuto un appuntamento la mattina successiva. Correva l’anno 2022, non a caso in un anno il sogno è diventato realtà!

Recco, ora, avrà una webradio tutta sua per promuovere le eccellenze del territorio, gastronomia e sport in primis. “Infinity Recco – La Radio sul Mare” promette di essere un nuovo punto di riferimento nella scena radiofonica locale, unendo il fascino della tradizione radiofonica con l’innovazione delle trasmissioni dedicate a una comunità specifica.

Enrico Tagliaferri, rinomato presentatore spiega, nonostante l’ web e la TV, gli ascolti radio non sono calati anzi…

Tagliaferri, ha evocato dal palco un’iconica canzone del 1979, “Video Killed the Radio Star” dei The Buggles, prediceva il declino delle radio a causa dell’ascesa della televisione.

Ma l’evoluzione dei media ha preso un percorso inatteso, portando la radio non solo a sopravvivere ma a prosperare. Tagliaferri ha sottolineato che in Italia ben 37 milioni di persone sintonizzano le onde radio ogni giorno, sfidando l’evoluzione televisiva e persino le statistiche della stampa cartacea.

Dal palco, Gandolfo saluta la nuova creatura, una novità assoluta che potrebbe aprire una tendenza fra i comuni della Riviera, e parla di obiettivi: «Raccontare grandi eventi in mezzo a tanta musica di qualità. Infinity Recco è il tassello di un puzzle per riportare la città al centro, come eccellenza regionale e perché no, anche nazionale».

Nella radio spazi e tempi dei contenuti saranno dettati da Paolo Cogorno, musicista e psicologo, che sostiene che la musica può e deve veicolare benessere attraverso un contatto col mondo emozionale. Cogorno promette una radio dal taglio sottile e non chiassoso e lo fa in diretta.

L’evento è live in tutto il mondo e registra subito contatti dall’estero, Brasile e Ungheria in primis. La app per ascoltare la radio è disponibile sui negozi digitali e dal sito web infinityrecco.fm.

Con “Infinity Recco – La Radio sul Mare”, la radio non solo sopravvive, ma prospera, dimostrando che, nonostante le previsioni del passato, il suo futuro è più luminoso che mai. ABov