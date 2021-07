Indovina cosa si suona, l’Opera Giocosa al Chiabrera

Indovina cosa si suona, l’Opera Giocosa al Chiabrera di Savona, ha già rinsaldato il legame con il proprio pubblico in attesa degli appuntamenti conclusivi

Nata all’interno del Festival ‘Contaminazioni Liriche 20.21’ per cominciare a togliere il velo sul concerto conclusivo della seconda edizione della kermesse musicale, l’iniziativa ha mostrato sui canali social dell’ente lirico di tradizione la solidità di un rapporto fatto di fedeltà e amore.

Con un vincitore assoluto: il pubblico.

È un arpista di Cuneo, l’affezionato esperto di musica cheha indovinato uno dei brani che verranno eseguiti il 2 agosto sul Priamar (ore 21.30) in ‘Musica a sorpresa’, il concerto che chiuderà ‘Contaminazioni Liriche 20.21’ il Festival dell’Opera Giocosa di Savona. L’iniziativa, nata sulle pagine Facebook e Instagram dell’unico ente lirico di tradizione della Liguria,

ha catturato l’attenzione del pubblico e dei tanti appassionati che stanno rendendo la seconda edizione della kermesse musicale un successo ancora più grande e consolidato rispetto a quella già perfettamente riuscita dell’anno precedente.

‘Indovina cosa si suona’ – questo, appunto, il nome dell’iniziativa che ha messo a disposizione due biglietti validi per la Bohème con la regia di Renata Scotto che l’Opera Giocosa allestirà il prossimo autunno – ha confermato il gran numero di affezionati provenienti da tutta Italia di cui godel’Opera Giocosa.

«Sono felice perché ho indicato uno dei brani che prediligo in assoluto – commenta il futuro possessore deitagliandi, il cui nome verrà svelato la sera conclusiva della manifestazione – ora posso ritenerlo anche un sorta di portafortuna».

In attesa di quello del 2 agosto ‘Contaminazioni Liriche 20.21’ avrà un altro appuntamento cardine lunedì 19 luglio, sempre sul Priamar e con il consueto orario delle 21.30.

A cambiare non saranno né la consueta qualità della proposta musicale né il tema, tutto al femminile, che costituisce il tratto distintivo di questa seconda edizione. Linda Campanella, soprano di fama internazionale e savonesissima, insieme ad un altro savonese importante nel panorama musicale come Loris Orlando al pianoforte, saranno i protagonisti di ‘Archi all’opera’ insieme all’omonima ensemble del teatro Carlo Felice di Genova formata da Elisabetta Garetti e Marco Ferrari (violino), Giuseppe Francese (viola), Giulio Glavina (violoncello)ed Elio Veniali (contrabbasso).

Un incontro tra “fuoriclasse” che verrà esaltato dal programma della serata che spazierà tra Rossini e Beethoven e che è confermato pure dal percorso artistico compiuto fin qui da coloro che saranno protagonisti sulla scena di lunedì.

L’ensemble Archi all’opera – come detto – nasce dall’incontro di musicisti lontani per formazione ma legati da importanti collaborazioni con le maggiori orchestre italiane e straniere. Sono stati definiti “sarti su misura” per la loro capacità poliedrica di affrontare generi diversi.

Voce estremamente versatile e insegnante di tecnica vocale e interpretazione, Linda Campanella ha perfezionato lo studio del canto con Renata Scotto. Vastissima la sua esperienza come interprete, ha un repertorio che spazia dal sacro all’opera, dal Barocco alla musica contemporanea.

Apprezzata per la sua capacità di coniugare le doti vocali a quelle interpretative, eccelle soprattutto nei ruoli del belcanto italiano. Ha al suo attivo oltre cinquanta ruoli da Mozart a Rossini, da Donizetti a Verdi. Ha inciso numerosi cd con, tra gli altri, Arie di Stradella, Vivaldi e Scarlatti.

Loris Orlando ha iniziato giovanissimo gli studi musicali, diplomandosi brillantemente presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. Allievo di Elzbieta Glabowna esponente della scuola pianistica polacca si è in seguito perfezionato con Marcella Crudeli e Lazar Berman.

Ammesso per merito nel 1996 all’ “Ecole Normale A. Cortot” di Parigi, ha ottenuto nella classe di pianoforte di Marcella Crudeli, il diploma superiore. È stato inoltre allievo del grande pianista russo Lazar Berman conseguendo nel 2002 il diploma di alto perfezionamento presso l’Accademia Musicale Europea di Erba

. Il pianista savonese ha collaborato in veste di solista con direttori di fama internazionale come Leonardo Quadrini, Ovidium Balan, Radu Postavaru ecc. esibendosi in qualità di ospite dell’Orchestra Filarmonica di Stato “Mihail Jora” di Bacau, dell’Orchestra d’archi della Radio di Bucarest e dell’Orchestra Filarmonica “Paul Costantinescu” di Ploiesti.

È regolarmente invitato a far parte di giurie di concorsi internazionali di interpretazione musicale.

Per acquistare i biglietti di ‘Contaminazioni Liriche 20.21’ la biglietteria dell’Opera Giocosa è aperta dal lunedì al sabato con orario 10-12 e 17-19 al teatro Chiabrera.

I biglietti potranno essere acquistati anche sulla Fortezza del Priamar un’ora prima di ogni rappresentazione. Per info telefonare allo 019 801155 oppure 366.6726682 o visitare il sitowww.operagiocosa.it